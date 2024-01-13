Объявлено о разводе тяжелобольной Заворотнюк и Чернышева

Тревожных слухов вокруг пары становится все больше

Уже несколько лет актриса Анастасия Заворотнюк борется с тяжелым онкологическим заболеванием. На протяжении всего времени рядом с главной "няней" страны остаются любящие родственники. Родня предпочитает не распространяться о состоянии Заворотнюк, другие подробности личной жизни звезды тоже остаются под завесой тайны. Однако в светскую тусовку все же попадают тревожные вести. Так, недавно было объявлено, что в самое ближайшее время несчастной актрисе грозит развод.



Слухи о разладе в звездном семействе бродят давно. Известный блогер Anton S Live (Антон Суворкин) собрал всю информацию воедино и сделал неутешительный прогноз. Скандальный сплетник, вещающий из Эстонии, утверждает, что Петр Чернышев не верен своей супруге. Об этом, в частности, говорит то, что фигурист не стал справлять Новый год с семьей, о чем уже писало "Утро.ру".

"По слухам, брак сейчас ее трещит по швам. По источникам, муж и Заворотнюк находятся на грани развода", – объявил сплетник.

Блогер добавил, что в светской тусовке давно обсуждают прегрешения Чернышева, который якобы обзавелся любовницей да и изначально не был верен Анастасии. Поговаривают, что именно поэтому у фигуриста плохие отношения с дочерью Заворотнюк Анной. Верить или нет заявлениям скандального блогера, пока непонятно. Но красотка Анастасия наверняка сильно изменилась за время болезни, что вряд ли могло порадовать ее мужчину.

