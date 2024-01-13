Объявлено о разводе тяжелобольной Заворотнюк и Чернышева

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Уже несколько лет актриса Анастасия Заворотнюк борется с тяжелым онкологическим заболеванием. На протяжении всего времени рядом с главной "няней" страны остаются любящие родственники. Родня предпочитает не распространяться о состоянии Заворотнюк, другие подробности личной жизни звезды тоже остаются под завесой тайны. Однако в светскую тусовку все же попадают тревожные вести. Так, недавно было объявлено, что в самое ближайшее время несчастной актрисе грозит развод.
Слухи о разладе в звездном семействе бродят давно. Известный блогер Anton S Live (Антон Суворкин) собрал всю информацию воедино и сделал неутешительный прогноз. Скандальный сплетник, вещающий из Эстонии, утверждает, что Петр Чернышев не верен своей супруге. Об этом, в частности, говорит то, что фигурист не стал справлять Новый год с семьей, о чем уже писало "Утро.ру".
"По слухам, брак сейчас ее трещит по швам. По источникам, муж и Заворотнюк находятся на грани развода", – объявил сплетник.
Блогер добавил, что в светской тусовке давно обсуждают прегрешения Чернышева, который якобы обзавелся любовницей да и изначально не был верен Анастасии. Поговаривают, что именно поэтому у фигуриста плохие отношения с дочерью Заворотнюк Анной. Верить или нет заявлениям скандального блогера, пока непонятно. Но красотка Анастасия наверняка сильно изменилась за время болезни, что вряд ли могло порадовать ее мужчину.
Каждый шаг нашего президента под пристальным вниманием
Некоторые политики стараются усугубить ситуацию