Татьяна Навка рассказала о заветном желании мужа больной Заворотнюк

Она публично обратилась к Петру Чернышеву

Татьяна Навка поздравила Петра Чернышева с 53-летием и рассказала о главной тайне спортсмена. По мнению Навки, у фигуриста есть мечта, исполнения которой он ждет уже давно. Поклонники предположили, что Татьяна говорит о выздоровлении Анастасии Заворотнюк, ведь рядом с больной раком женой Петр почти пять лет.

"Чтобы твоя самая главная заветная мечта обязательно исполнилась! Я всегда рядом, спасибо, что ты есть", — пожелала имениннику спортсменка в своем Telegram-канале.

К поздравлениям присоединились и подписчики Татьяны Навки. Они пожелали Петру вдохновения, здоровья ему и супруге Анастасии. Впрочем, если поздравлений от поклонников было много, то от членов семьи Заворотнюк не одного. Родственники жены предпочли не поздравлять зятя публично.

Это в очередной раз подогрело слухи о том, что Чернышев планирует бросить больную звезду сериала "Моя прекрасная няня" и уже завел любовницу. Поклонники отметили, что Петр не появляется на семейных мероприятиях, а недавно и вовсе похорошел так, что его не узнали. Фигурист сменил имидж, сбрил щетину, которую носил много лет.

Впрочем, сам Чернышев и семья держат состояние Анастасии Заворотнюк и все, что ее касается в строжайшей тайне, что и рождает пересуды в обществе. Так недавно, популярный блогер сообщил, что актрисы давно нет в живых.