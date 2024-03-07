Что нельзя делать 8 марта: приметы и суеверия

Что нельзя делать 8 марта: приметы и суеверия
Фото: freepik.com
Не разрешается заниматься счетом денег после захода солнца

8 марта 2024 года отмечается не только Международный женский день, но и праздник Матроны Московской. Считается, что день имеет особое значение, поскольку призван побудить людей посмотреть на мир с любовью, уважением, благодарностью и найти в себе внутреннюю гармонию. Для 8 марта существует масса запретов, примет и суеверий.

Приметы на 8 марта 2024 года

  • Если сорока начала прыгать на крыше дома, то скоро там пойдет на поправку тяжело больной человек. 
  • Если птицы прячутся под крышу – скоро погода испортится. 
  • Голуби начали ворковать – весна будет теплой и солнечной.
  • Кошка в этот день заснула на столе – кто-то в доме заболеет тяжелым недугом.

Что нельзя делать 8 марта 2024 года

  • Считается, что если женщина мечтает о долгом семейном счастье, то этот день запрещено проводить в исключительно дамской компании.
  • Не разрешается в этот день тосковать по утрам. Иначе можно притянуть несчастия и плохие новости. 
  • Запрещено ругать молодых девушек или вести себя по отношению к ним неуважительно. Иначе их может одолеть нечистая сила.
  • Нельзя носить 8 марта старую или грязную одежду, чтобы не накликать на себя беду.
  • Вечером категорически запрещается выносить мусор.
  • Если солнце уже зашло, то не стоит заниматься подсчетом денег. По поверью, после этого они могут начать исчезать, поскольку нечисть будет их приворовывать.
Источник: Утро.ру

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