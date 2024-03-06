Цветы простоят в вазе несколько недель: что нужно сделать

Метод обработки растений довольно простой

В праздничные периоды количество подаренных букетов цветов резко возрастает – сохранить такую красоту хочется как можно дольше, но зачастую все стоит в вазе не больше недели. Однако есть способы, которые продлевают жизнь срезанным цветам почти на месяц. Ими поделился агроном Петр Синокьвский.

После того, как букет был вручен, требуется обработать стебли цветов. Крайне важно использовать для этого острые ножи или ножницы, чтобы они не повредили структуру растения.

Сперва убираем лишние листья снизу – примерно на треть. Далее стебель нужно обрезать под острым углом, около 45 градусов. Необходимо, чтобы все получилось чисто и ровно.

Затем каждый цветок обрабатываем пламенем. Для этого подойдет газовая плита или зажигалка. Стебель помещаем в верхнюю часть пламени, где горячее всего, и пару раз водим туда-сюда.

После этого букет можно ставить в вазу. Цветы, обработанные подобным способом, простоят до трех недель и сохранят свежий вид.

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