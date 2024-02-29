Улетевший из России Пресняков рассказал о своем заработке в США

Музыкант занялся любимым делом

Никита Пресняков проживает в Штатах уже практически полтора года. В 2022 году внук Примадонны улетел в Америку, где пытается устроиться и найти свое призвание. Некоторое время 32-летний музыкант пытался зарабатывать на жизнь за счет съемок музыкальных клипов.

Однако спустя некоторое время сын Владимира Преснякова решил вернуться к музыке. 8 марта Никита даст жару и поздравит дам – выступит в ночном клубе Лос-Анджелеса. В этом городе, как известно, он проживает с супругой Аленой Красновой.

По программе Пресняков исполнит известные хиты нулевых – только в виде ремейков. Наследник Аллы Борисовны ожидает получить неплохой гонорар. Платят за вход только мужчины – билет стоит от 40 до 50 долларов. Для дам же вход бесплатный.

Ранее мы рассказывали о нестандартных способах заработка для Преснякова. Так, 32-летний музыкант получал деньги за цифровых питомцев.