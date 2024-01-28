"Новая реальность": покинувший Россию Пресняков сделал заявление

Артист опубликовал пост в своих соцсетях

В начале года Владимир Пресняков и Наталья Подольская решили покинуть Россию – пара отправилась в романтическое путешествие на Мальдивы без детей. Подробностями они решили поделиться с поклонниками в соцсетях.

Больше информации об отдыхе рассказывает Наталья, а вот ее супруг предпочитает выкладывать поменьше контента в соцсети. Артистка хвастается модными нарядами, которые меняет каждый день, купальниками и романтическими свиданиями с мужем.

Например, некоторое время назад они устроили ужин при свечах на пляже, а потом отправились развлекаться в бар. Судя по всему, такой отдых для супругов, которые при наличие двух детей редко остаются вдвоем, оказался очень кстати. Покинувший Россию Пресняков даже сделал заявление, что все пролетело очень стремительно.

"Удивительно, что в месте, где время должно остановиться, оно бежит с бешенной скоростью. Новая реальность", – написал артист.

В комментариях народ оставил массу восторженных реакций в адрес пары. Люди отметили, что Подольской певец значительно похорошел и выглядит очень счастливым.

"Как приятно на вас смотреть! Порядочность, благородство, культура, уважение друг к другу и бесконечная энергетика вашей любви", – сделали супругам комплимент.

Ранее Пресняков рассказал, что завязал с алкоголем и теперь пытается отучить от него Подольскую.