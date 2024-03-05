Лолита выступила с заявлением после возвращения в Россию

Артистка намекнула, что ее карьера пока не возобновилась

Отмененная после скандальной вечеринки Лолита до сих пор остается без концертов и корпоративов. В отличие от некоторых звездных коллег, возвращать ее в медийное пространство не спешат. Однако артистка не отчаивается – теперь свободное время она посвящает всему, на что раньше не хватало времени.

Сперва Лолита устроила дома небольшой ремонт, занялась генеральной уборкой. После она отправилась к матери и дочери в Болгарию, где провела несколько недель – раньше позволить себе такой роскоши певица не могла. Сейчас же знаменитость вернулась в Россию. Об этом она сообщила поклонникам в своих социальных сетях.

Лолита Милявская призналась, что вернулась в Москву в 3 утра, и путешествие было для нее тяжелым, поскольку нарушило все установленные ранее режимы дня.

"Чемоданчик разобрала, привезла много моющих средств", – поделилась артистка.

Лолита выступила с заявлением, отметив, что из Болгарии она прихватила много аксессуаров для уборки. Вероятно, знаменитость пока не рассчитывает на возвращение на сцену и вближайшее время она продолжит заниматься домашними делами.

Ранее Иван Охлобыстин выступал в защиту артистки и отмечал, что скоро она обязательно вернется на сцену. При этом он указывал, что из всех участников скандальной вечеринки Лолита оказалась самой невезучей.