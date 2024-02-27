Лолита не смогла вернуться в Россию из-за серьезных травм ее собаки Боцмана

Лолита отказалась возвращаться в Россию из-за личной трагедии
Лолита Милявская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка остается за границей

Большая беда произошла в жизни популярной российской певицы Лолиты Милявской. Сейчас знаменитость проводит время в Болгарии с семьей. Она должна была вернуться в Россию, однако судьба распорядилась иначе. Из-за трагедии, которая произошла с любимой собакой певицы, ей пришлось сдать билеты на самолет.

Любимый пес по кличке Боцман пострадал в драке с другими собаками. Четвероногий товарищ артистки получил серьезные травмы, из-за которых пришлось обратиться за помощью ветеринаров. За здоровьем любимого пса Лолиты Милявской следят в оба глаза. Бедной собаке пришлось пройти серьезное лечение и пережить целых 12 уколов.

Когда с Боцманом случилась беда, Лолита сразу же приняла решение остаться рядом и следить за состоянием дорогого сердцу зверя. Сейчас состояние собаки улучшилось, но пока Лолита боится оставлять его – артистка осталась в Болгарии, чтобы ухаживать за животным.

Теперь Боцман весь покрыт зеленкой. Обращаясь к любимому животному на одном из видео, Лолита с грустью уточнила – стоили ли такие травмы того, чтобы устраивать разборки с другими собаками. Как только пес полностью поправится, артистка собирается вернуться в Россию.

К слову, ранее известный критик заявил о незаслуженных страданиях "отмененной" Лолиты.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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