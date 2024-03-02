Кушанашвили заявил, что Лолита может уже навсегда забыть о сцене

Певица, от которой осталась лишь "бледная тень", не смогла вовремя совершить маневр

Лолита Милявская до сих пор остается без работы после той скандала с обнаженной вечеринкой, устроенной Анастасией Ивлеевой. Если тот же Филипп Киркоров уже смог вернуться на НТВ, то бывшая супруга Александра Цекало все еще не у дел.

Отар Кушанашвили, неоднократно высказывавший собственное мнение по поводу "голого скандала", на этот раз указал, что никто и подумать не мог, что за последствия придется расплачиваться так же долго. Стоило Лолите только показаться в нижнем белье (неизменной части ее образа на всех концертах на протяжении десятилетий), как вдруг она мигом лишилась контрактов, концертов, денег и репутации.

Отар лишь грустно констатирует, что дальше, похоже, Милявской на российской сцене уже не будет. Видимо, она не успела сделать то, что успел сделать Киркоров.

"Лолиты Милявской больше нет. Есть лишь бледная тень, которая вовремя не совершила маневр, как это сделал Филипп Киркоров", – высказался Отар.

К слову, сама Лолита убеждает всех в своей беззаботности, выкладывая в Сеть веселые ролики, где шутит, что на пенсии пора заняться огородом. Раз "небесная канцелия" лишила ее работы, то пора заняться домом и мыть полы.

Впрочем, Отар не верит Милявской и считает, что та лишь пытается пустить пыль в глаза, прикрываясь напускным спокойствием. А фактически Лолита как певица "проиграла жизнь". Кушанашвили не понимает, как вдруг все остались совершенно равнодушны к Лолите, у которой не оказалось заступников. И тут же отвечает сам: в шоу-бизнесе у всех друг к другу наплевательское отношение. И во всем преобладает только личная выгода.