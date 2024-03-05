Россиян возмутило "издевательство" Долиной над российским флагом

Артистка появилась на публике в провокационном виде

Певица Лариса Долина стала участницей Московской недели моды. В качестве приглашенной звезды ее позвал на свой показ дизайнер Джемал Махмудов, который подобрал ей для выхода на подиум провокационный образ. Однако несмотря на опасения, артистка все же надела наряд и рискнула показать себя в неожиданном свете.

На публике Долина появилась в черном боди, украшенном зеркальными элементами. Наряд подчеркивал ее ноги и зону плеч. Дополнительным аксессуаром стала накидка в цветах российского флага.

"Я знаю, что после сегодняшнего показа получу огромное количество хейта... Возможно, многие будут задавать вопросы, на которые я, например, на смогу ответить. Тем не менее, это произошло, и я, как обычно, ни о чем не жалею", – написала она в соцсетях.

Народ неоднозначно отреагировал на наряд Ларисы Долиной во время показа. Одни ее поддержали, отметив, что звезда выглядела просто отлично. А других россиян возмутило "издевательство" над российским флагом.

"К вам лично нет претензий, но нельзя так с государственным флагом",

"Издевательство над российским флагом! Превратили его в кокетку!",

"Я удивлен тому, что проходка была под песню западной певички Мадонны, а не под гимн России",

"Нельзя использовать государственную символику в качестве аксессуаров или украшения, это неуважение",

– пишут ей в комментариях.

Ранее Ларису Долину высмеял со сцены муж Аллы Пугачевой.