Россиян возмутило "издевательство" Долиной над российским флагом

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Певица Лариса Долина стала участницей Московской недели моды. В качестве приглашенной звезды ее позвал на свой показ дизайнер Джемал Махмудов, который подобрал ей для выхода на подиум провокационный образ. Однако несмотря на опасения, артистка все же надела наряд и рискнула показать себя в неожиданном свете.
На публике Долина появилась в черном боди, украшенном зеркальными элементами. Наряд подчеркивал ее ноги и зону плеч. Дополнительным аксессуаром стала накидка в цветах российского флага.
"Я знаю, что после сегодняшнего показа получу огромное количество хейта... Возможно, многие будут задавать вопросы, на которые я, например, на смогу ответить. Тем не менее, это произошло, и я, как обычно, ни о чем не жалею", – написала она в соцсетях.
Народ неоднозначно отреагировал на наряд Ларисы Долиной во время показа. Одни ее поддержали, отметив, что звезда выглядела просто отлично. А других россиян возмутило "издевательство" над российским флагом.
"К вам лично нет претензий, но нельзя так с государственным флагом",
"Издевательство над российским флагом! Превратили его в кокетку!",
"Я удивлен тому, что проходка была под песню западной певички Мадонны, а не под гимн России",
"Нельзя использовать государственную символику в качестве аксессуаров или украшения, это неуважение",
– пишут ей в комментариях.
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