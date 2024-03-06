Минус 20 килограммов за 9 месяцев: все благодаря особой диете

Женщина из Индии рассказала о своих ошеломительных результатах

40-летняя Шарада Коруполу из Индии смогла сбросить целых 20 килограммов всего за девять месяцев за счет регулярных упражнений и строгого рациона в питании. Женщина является по призванию диетологом, хотя не имела привычки следить за собственным весом.

Все началось из-за резкой боли, которую женщина почувствовала во время пробежки. Вдруг начали "стрелять" колени. В тот момент вес Коруполу достигал 70 килограммов. И она поняла: нужно срочно приводить тело в порядок.

Утро у Шарады начиналось с фруктового смузи с орехами, тыквенного сока или сока из яблока, моркови и свеклы. На обед – рис с овощами и соей, каша с сушеными бобами и творог. Ужин (в шесть вечера) – сэндвич с омлетом или лепешка роти с паниром, салат с обезжиренными сливками.

Сладости женщине заменили финики, а каждый прием пищи сопровождался овощами. Коруполу тренировалась пять раз в день, прорабатывая отдельные группы мышц, в день проходила не менее 10 тысяч шагов.

За девять месяцев Шарада добилась потрясающих результатов за счет сбалансированной диеты, регулярного потребления воды и занятий спортом.