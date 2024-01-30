Валерию и Тодоренко погнали с НТВ

Валерию и Тодоренко погнали с НТВ
Валерия. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press /globallookpress.com
В преддверии пятого сезона шоу "Маска" зрители гадают о составе ведущих

11 февраля запускается пятый сезон популярного музыкального шоу "Маска".  Проморолик показывает, что судить программу будут все те же: Валерия, Регина Тодоренко, Тимур Родригез. Поклонники шоу возмущены одним и тем же составом жюри.

Официально список членов жюри не разглашается. Никто, например, не знает, будет ли в кресле Филипп Киркоров, который сейчас переживает бойкот и отмену всех его выступлений. Но многие зрители считают, что настал отличный момент, чтобы полностью сменить весь прежний состав и обновить проект.

В судейском кресле некоторых зрителей бесит Регина Тодоренко – манерой общения, поведением перед камерой. Многие пишут, что из-за нее перестали смотреть шоу вообще. А от Валерии в жюри проекта часть аудитории просто устала. По их словам, звезда мелькает везде и всюду, глаз замылился. В обсуждении шоу не раз встречались комментарии, требующие сменить судейский состав и дать возможность увидеть новые лица на проекте.

Пожалуй, единственный, кто не бесит телезрителей, это судья Тимур Родригез. Тактичное, сдержанное, мягкое поведение артиста вызывает симпатии у зрителей. Нравится им и бывший участник шоу, а ныне судья Алексей Воробьев. А вот видеть в судейском кресле Киркорова пользователи Сети после "голой вечеринки" не хотят.

Но не сказать, что пользователи только критикуют шоу. Так, например, одна из фанаток предложила приглашать в жюри нового сезона финалистов прошлого. Кроме того, многие не против были бы посмотреть в новом сезоне на Ларису Долину, Алексея Чумакова, Стаса Пьеху. Нет согласия у фанатов шоу насчет Сергея Лазарева и Николая Баскова. Часть зрителей не хочет видеть перепалки и балаган на сцене сродни тому, что они устраивают в проектах, которые ведут вдвоем.

Напомним, состав жюри почти целиком известен и не менялся до сих пор. Филипп Киркоров, Тимур Родригез, Валерия, Регина Тодоренко и пятый член судейской команды, которого не знают почти до премьеры. В последнем сезоне им стал Алексей Воробьев. Ну а бессменный ведущий программы – Вячеслав Макаров.

Ранее мы писали, что Филиппа Киркорова выгнали с шоу "Золотой граммофон".

Источник: Вокруг ТВ ✓ Надежный источник
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