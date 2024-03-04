Актриса Лужина заявила, что не согласна с мнением Михалкова о фильмах Рязанова

Актриса Лужина жестко раскритиковала Михалкова: "Я не согласна"
Лариса Лужина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка считает, что режиссер был неправ

Недавно известный режиссер Никита Михалков вызвал много обсуждений и критики в свой адрес за слова о фильмах Эльдара Рязанова. Он заявил, что не считает его работы кино. По словам Михалкова, картины лишь вызывают у зрителей эмоции, но называть это искусством, по его мнению, неправильно. 

На защиту Рязанова встала прославленная артистка Лариса Лужина. Она  жестко раскритиковала мнение Михалкова и заявила, что считает иначе. По словам звезды фильма "На семи ветрах", у Эльдара Александровича были прекрасные работы, которые до сих пор ценит зритель. 

"Я очень уважаю Никиту Сергеевича, но тут я с ним не совсем согласна, что это не кино",  —  высказала свое мнение артистка. 

Впрочем, она отметила, что, возможно, разбирается в кино не так замечательно, как Михалков, ведь она всего лишь актриса, которая посвятила свою жизнь кинематографу. Однако работы советского режиссера Лариса Анатольевна оценивала с точки зрения зрителя и всегда была в восторге, подчеркнула артистка. 

К слову, и изъяны в фильмах Рязанова Лужина тоже смогла найти. Она считает, что режиссер напрасно позвал в свой фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!" Барбару Брыльску. По словам Ларисы Анатольевны, артистка всегда относилась свысока к россиянам, и на эту роль следовало подобрать кого-то другого. 

Ранее сообщалось, что резкое высказывание Лужиной об Алле Пугачевой обернулось страшным скандалом. 

Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник
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