Актриса Лужина жестко раскритиковала Михалкова: "Я не согласна"

Артистка считает, что режиссер был неправ

Недавно известный режиссер Никита Михалков вызвал много обсуждений и критики в свой адрес за слова о фильмах Эльдара Рязанова. Он заявил, что не считает его работы кино. По словам Михалкова, картины лишь вызывают у зрителей эмоции, но называть это искусством, по его мнению, неправильно.

На защиту Рязанова встала прославленная артистка Лариса Лужина. Она жестко раскритиковала мнение Михалкова и заявила, что считает иначе. По словам звезды фильма "На семи ветрах", у Эльдара Александровича были прекрасные работы, которые до сих пор ценит зритель.

"Я очень уважаю Никиту Сергеевича, но тут я с ним не совсем согласна, что это не кино", — высказала свое мнение артистка.

Впрочем, она отметила, что, возможно, разбирается в кино не так замечательно, как Михалков, ведь она всего лишь актриса, которая посвятила свою жизнь кинематографу. Однако работы советского режиссера Лариса Анатольевна оценивала с точки зрения зрителя и всегда была в восторге, подчеркнула артистка.

К слову, и изъяны в фильмах Рязанова Лужина тоже смогла найти. Она считает, что режиссер напрасно позвал в свой фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!" Барбару Брыльску. По словам Ларисы Анатольевны, артистка всегда относилась свысока к россиянам, и на эту роль следовало подобрать кого-то другого.

Ранее сообщалось, что резкое высказывание Лужиной об Алле Пугачевой обернулось страшным скандалом.