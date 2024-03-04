Специалисты рассказали о способах обнаружить заболевания по рукам

По словам медиков, есть несколько признаков, из-за которых стоит задуматься о проблемах со здоровьем

Наше тело — отражение внутреннего состояния организма. Так, выпадение волос, налет на языке и другие неочевидные симптомы сигнализируют о том, что пора проверить здоровье. Распознать некоторые заболевания можно также просто взглянув на руки, рассказал врач-ревматолог Шивон Дешауэр.

Пугающе длинные и узкие пальцы рук по отношению к ладони должны стать причиной задуматься о здоровье, предупредили специалист. По его словам, этот признак может быть симптомом достаточно редких болезней. Таких как синдром Элерса-Данлоса и синдром Марфана.

Длина пальцев может рассказать и о наличии развивающейся онкологии. Для этого нужно сравнить указательный и безымянный палец на одной руке. Если последний короче, то это может свидетельствовать о наличии рака предстательной железы у мужчин или злокачественной опухоли в груди у женщин, предупредил доктор.

На достаточно ранней стадии есть шанс выявить предрасположенность к сахарному диабету, заверил медик. Для этого необходимо приложить одну руку к другой перед грудью, будто собираетесь помолиться. В случае если пальцы не соприкасаются или смыкаются только через усилие, то это повод сдать кровь и провериться у врачей.

Ранее специалисты раскрыли смертельную опасность куриных яиц для детей. По словам экспертов, на скорлупе может быть опасная бактерия, вызывающая тяжелое заболевание.