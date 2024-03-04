Специалисты рассказали о способах обнаружить заболевания по рукам

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Наше тело — отражение внутреннего состояния организма. Так, выпадение волос, налет на языке и другие неочевидные симптомы сигнализируют о том, что пора проверить здоровье. Распознать некоторые заболевания можно также просто взглянув на руки, рассказал врач-ревматолог Шивон Дешауэр.
Пугающе длинные и узкие пальцы рук по отношению к ладони должны стать причиной задуматься о здоровье, предупредили специалист. По его словам, этот признак может быть симптомом достаточно редких болезней. Таких как синдром Элерса-Данлоса и синдром Марфана.
Длина пальцев может рассказать и о наличии развивающейся онкологии. Для этого нужно сравнить указательный и безымянный палец на одной руке. Если последний короче, то это может свидетельствовать о наличии рака предстательной железы у мужчин или злокачественной опухоли в груди у женщин, предупредил доктор.
На достаточно ранней стадии есть шанс выявить предрасположенность к сахарному диабету, заверил медик. Для этого необходимо приложить одну руку к другой перед грудью, будто собираетесь помолиться. В случае если пальцы не соприкасаются или смыкаются только через усилие, то это повод сдать кровь и провериться у врачей.
Ранее специалисты раскрыли смертельную опасность куриных яиц для детей. По словам экспертов, на скорлупе может быть опасная бактерия, вызывающая тяжелое заболевание.
Артист ждет завершение конфликта
Неизвестно, как шоумен решит "отбить" столь солидные деньги