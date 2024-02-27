Нутрициолог рассказала об опасности маринованных огурцов

Специалист дала совет, как распознать непригодные в пищу овощи

Во все времена в России маринованные и соленые огурцы занимали почетное место как на обеденном, так и на праздничном столе. Этот овощ, выдержанный в маринаде, часто добавляют в разные блюда, а иногда едят и просто так. Однако оказалось, что маринованные огурцы могут быть переносчиком опасного заболевания.

Нутрициолог Ольга Алемайкина рассказала, что иногда любимые всеми соленые огурцы могут стать причиной ботулизма. Проблема в том, что по банке с соленостями сложно определить, есть ли опасная бактерия в "составе". Чаще всего об этом свидетельствуют пузырьки в рассоле и крышка, которая вздулась.

"Бактерия никак не проявляется: ни внешне, ни запахом, ни по вкусу. Точно определить наличие токсина помогут лишь лабораторные исследования", — заявила эксперт в сфере здорового питания.

Особенно часто токсин встречается в домашних консервациях, отмечает специалист. Чтобы избежать появления в маринадах опасной бактерии, следует тщательнее мыть овощи и тару перед засолкой. Также специалист предупредила, что не стоит пренебрегать дозировками, указанными в рецептах и стерилизацией банок. Кроме того, нутрициолог советует никогда не использовать испорченные, мягкие или заплесневевшие огурцы.

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