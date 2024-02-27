Роскачество запретило расхваленный Малышевой подсластитель

В России запретили расхваленную Малышевой пищевую добавку
Елена Малышева. Фото: Pavel Kashaev/www.globallookpress.com
Сахарозаменитель, о котором телеведущая так часто рассказывала, сочли небезопасным

С 27 февраля в РФ действует запрет на девятнадцать пищевых добавок, включая стевию, ранее расхваленную Еленой Малышевой на ТВ. По словам доцента кафедры ресторанного бизнеса РЭУ им. Плеханова Елены Мясниковой, указанный подсластитель пользуется популярностью у тех, кто желает сбросить вес.

До недавних пор стевия была разрешена в виде стевиолгликозида Е960, а также добавки без индекса и номера. В первом случае добавка не была добавлена в список "запрещенок" – поэтому отечественные производители могут ее добавлять в продукты. Однако теперь установлен ее допустимый уровень в виде Е960.

К слову, сама Малышева в эфире "Жить здорово" многократно заявляла о пользе стевии в качестве идеального заменителя сахара, который не имеет калорийности.

Однако, указывает Мясникова, стевия с точки зрения безопасности всегда вызывала некоторые сомнения. Все определялось вопросом ее получения – из листьев или корней, а также стеблей самого растения с одноименным названием.

Учитывая, что Роскачество разрешило оставить подсластитель в списке разрешенных в качестве стевиолгликозида Е960, уже с более конкретными характеристиками, можно сделать вывод, что добавка прошла все необходимые испытания и была признана безопасной.

Специалист напомнила о рисках использования сахарозаменителей без врачебных рекомендаций. Для здоровых людей это довольно опасно: рецепторы при получении заменителя сахара реагируют, однако инсулин не может идентифицировать сахарозу. Соответственно, и расщепить ему нечего.

Таким образом, Роскачество фактически решило проблему с дублированием добавок, оставив в списке разрешенных сахарозаменители с более конкретными характеристиками.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
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