Какие продукты отравляют мужское здоровье и ухудшают потенцию

Внимательно проверьте холодильник

Залог счастливой семейной жизни – любовь и сохраняющееся влечение. Когда в паре начинаются проблемы с важнейшей составляющей отношений – интимной близостью, это может закончиться весьма плачевно. Так что российским хозяйкам посоветовали внимательно следить за тем, чем они кормят своих мужей. Как сообщил известный российский онкоуролог Марк Гадзиян, некоторые продукты буквально отравляют мужской организм и подрывают потенцию.



В первую очередь, специалист призвал максимально сократить потребление сахара. О вреде этого продукта знают многие, но не все в курсе, что за счет запуска выработки инсулина он приводит к падению тестостерона – главного мужского гормона.



Также стоит воздержаться от обильного употребления подсолнечного, кукурузного и соевого масел. В них содержится много жирных кислот Омега-6, эти элементы крайне негативно сказываются на сексуальном влечении мужчины.



Таким же губительным образом на потенцию влияют насыщенные жиры, которые в изобилии содержатся в фастфуде и полуфабрикатах. Употребление подобных продуктов может привести к эректильной дисфункции. А еще мужчинам стоит отказаться от алкоголя и соли, которые также подавляют либидо.



К слову, ранее был назван идеальный размер полового органа мужчин с точки зрения женщин.

