Назван идеальный размер пениса по мнению женщин

Ученые провели исследование и узнали правду

Кто бы что ни говорил о том, что размер пениса не так важен, многих это не успокаивает. Внести ясность и поставить точку в этом вопросе с пометкой 18+ взялись ученые из Великобритании. Они выяснили, какой размер члена оптимален для того, чтобы удовлетворить женщину.

Чтобы докопаться до правды, ученые изучили больше 260 фаллоимитаторов. Интерес специалистов вызывало все: от длины и объема "игрушки" до материала и фактуры поверхности. Как результат, заключили ученые, размер не имеет преимущественного значения, но определенные предпочтения у женщин, конечно, есть.



Оказалось, что самые популярные фаллоимитаторы имеют обхват 12,85 сантиметра. Что незначительно больше среднестатистического полового органа мужчины с показателем в 11,7 сантиметра.

Ситуация с длинной секс-игрушки несколько отличается. Чаще женщины используют 18-сантиметровые вибраторы, притом что средняя длина мужского пениса чуть больше 13 сантиметров. Эксперты отметили, что размер не был решающим фактором при выборе женщинами "игрушки".

Особое внимание ученых привлек другой факт. Оказалось, что чаще всего дамы выбирали вибраторы для секса с проникновением, при этом предпочтение отдавали фаллоимитаторам, которые не копируют мужской половой член. В основном это были нереалистичные формы и неровности на поверхности. А вот прожилки, имитирующие вены на "игрушках" для взрослых все же интересуют дам, резюмировали эксперты.

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