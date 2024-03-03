Названы три лучших продукта на завтрак для сосудов

Важно внимательно следить за своим рационом

Первый прием пищи играет колоссальную роль для здоровья человека. Очень важно следить за тем, что появляется в вашей тарелке. Известный российский врач Сергей Вялов назвал три лучших продукта на завтрак.



Эксперт обратил внимание на набирающий огромную популярность в России овощ – авокадо. Он очень полезен для сосудов и сердца. Авокадо снижает холестерин, так что его следует включить в перечень любимых продуктов.



Как известно, далеко не у всех есть много времени на то, чтобы готовить сложные блюда с утра. Доктор советует собрать полезный бутерброд, который защитит здоровье сосудов и потребует всего пару минут на приготовление.



К авокадо можно добавить куриное мясо, которое за счет высокого содержания белка поможет восстановлению тканей, и помидоры – они богаты антиоксидантами, что крайне важно для здоровья сосудов. Такой простой бутерброд принесет большую пользу организму.

