Фаворит Пугачевой Савин рассказал о ее способах борьбы с конкурентами

Фаворит Пугачевой рассказал, как она пыталась "утопить" конкурентов
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
По словам певца, раньше артистка творила "мутные дела"

После побега Аллы Пугачевой в Израиль про нее заговорили пуще прежнего. Если раньше властную Примадонну побаивались, то теперь выложили все карты на стол. В том числе, теперь вскрываются и не самые приятные подробности ее способов добиться своего. Например, недавно многие звезды сделали ряд заявлений о том, что Пугачева пользовалась своим положением и "убирала" неугодных ей звезд.

Так, по словам певца Сергея Савина, которого считают фаворитом Аллы Борисовны, народная артистка никогда не упускала возможности, чтобы "потопить" конкурентов. Причем не только своих и, но и будущего на тот момент мужа Филиппа Киркорова. 

"Алла Борисовна своего никогда не упустит",  —  заявил 39-летний артист. 

Также, по мнению исполнителя хита "Гардемарины", певица творила "мутные дела", используя свое влияние. Это подтвердил и продюсер Иосиф Пригожин. Он назвал Примадонну диктатором, который вершил судьбы многих звезд. По словам шоумена, Пугачева активно пыталась "задвинуть" певицу Валерию. 

"Насчет Валерии Пугачева неоднократно на "Фабрике звезд" ставила ультиматумы: или Лера, или она. Молчать смысла не вижу никакого – было такое, и нас разменивали в пользу Аллы Пугачевой",  —  вспомнил те годы продюсер. 

Впрочем, это заявление возмутило Сергея Савина. Бывший фаворит Примадонны считает, что после ее отъезда активизировались только те, кто недолюбливает певицу, а звезды, которым она активно помогала, молчат. Он отметил, что мир шоу-бизнеса всегда строился на жесткой конкуренции, и делать из Аллы Пугачевой монстра не стоит. 

Ранее стало известно, что решившей заработать на россиянах Пугачевой предложили новый "бизнес". 

Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник
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