Александр Домогаров раскрыл размер скромной пенсии

Звезда криминальных сериалов заявил, что оформил выплаты еще 5 лет назад

60-летний актер Александр Домогаров когда-то снискал славу и любовь российского зрителя и продолжает уверенно их удерживать. Звезду "Бандитского Петербурга" как и прежде, зовут в фильмы и сериалы, к тому же на значимые роли. Однако сам артист признается, что уже давно оформил себе пенсию, которая не удивляет внушительными цифрами.

Так, Домогаров рассказал, что, учитывая все его заслуги, награды и звания, ежемесячно государство выплачивает ему 24 тысяч рублей. Такую сумму 60-летний народный артист получает уже 5 лет.

"Разумеется, я продолжаю выступать и играть в кино совсем не из-за того, каким оказался размер моей пенсии", — поделился звезда криминальных сериалов.

Он отметил, что если окончательно уйдет на пенсию и забросит актерство, то быстро "закончится". Поэтому сейчас съемки для Домогарова — скорее способ сохранить привычный ритм жизни. При этом, отметил актер, он тщательно выбирает варианты среди предложений и берется только за то, что ему действительно интересно.

Напомним, Александр начал карьеру в 1984 году как актер театра. Тогда же он дебютировал на экране, снявшись в фильме "Наследство". В общей сложности Домогаров сыграл в 111 фильмах и сериалах. Последней значимой работой актера была роль генерала Милорадовича в сериале "Союз спасения".

Ранее сообщалось, что Домогаров закатил безобразную истерику в адрес россиянок.