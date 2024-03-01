Актер Домогаров заявил, что получает небольшую пенсию

Александр Домогаров раскрыл размер скромной пенсии
Александр Домогаров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда криминальных сериалов заявил, что оформил выплаты еще 5 лет назад

60-летний актер Александр Домогаров когда-то снискал славу и любовь российского зрителя и продолжает уверенно их удерживать. Звезду "Бандитского Петербурга" как и прежде, зовут в фильмы и сериалы, к тому же на значимые роли. Однако сам артист признается, что уже давно оформил себе пенсию, которая не удивляет внушительными цифрами. 

Так, Домогаров рассказал, что, учитывая все его заслуги, награды и звания, ежемесячно государство выплачивает ему 24 тысяч рублей. Такую сумму 60-летний народный артист получает уже 5 лет. 

"Разумеется, я продолжаю выступать и играть в кино совсем не из-за того, каким оказался размер моей пенсии",  —  поделился звезда криминальных сериалов. 

Он отметил, что если окончательно уйдет на пенсию и забросит актерство, то быстро "закончится". Поэтому сейчас съемки для Домогарова — скорее способ сохранить привычный ритм жизни. При этом, отметил актер, он тщательно выбирает варианты среди предложений и берется только за то, что ему действительно интересно. 

Напомним, Александр начал карьеру в 1984 году как актер театра. Тогда же он дебютировал на экране, снявшись в фильме "Наследство". В общей сложности Домогаров сыграл в 111 фильмах и сериалах. Последней значимой работой актера была роль генерала Милорадовича в сериале "Союз спасения". 

Ранее сообщалось, что Домогаров закатил безобразную истерику в адрес россиянок. 

Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник
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