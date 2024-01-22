Леон Измайлов рассказал о размере своей пенсии: "Космические деньги"

Сатирик сообщил, что ему на все хватает

Популярный российский поэт Леон Измайлов рассказал о размере своей пенсии. В интервью с Лерой Кудрявцевой сатирик поделился, что государство платит ему 30 тысяч рублей. Пенсионер сообщил, что этой суммы ему недостаточно, чтобы спокойно жить и ни в чем не нуждаться.

При этом Леон Моисеевич добавил, что не бедствовать ему помогает дополнительный доход в виде авторских отчислений. Он рассказал, что не шикует, но может себе позволить менять автомобиль раз в три года. Кроме того, Измайлов с супругой иногда арендуют дачу, чтобы подышать свежим воздухом, так как свою они давно продали.

Поэт признался, что не смог скопить достаточно для безбедной старости. Сатирик недоумевает, куда уходили все его средства во времена СССР, ведь он был невероятно востребован и получал большие по тем временам деньги.

"1000 рублей в месяц я получал. Это были космические деньги", — честно рассказал о былых доходах Измайлов.

Впрочем, 83-летний поэт, даже находясь на пенсии, продолжает себя обеспечивать. Он гастролирует с собственным спектаклем по стране, а также часто выступает в качестве гостя в различных передачах.

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