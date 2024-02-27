Федосеева-Шукшина готова пожертвовать деньги на попавшего в больницу Алибасова

Актриса пожалела бывшего мужа

76-летний Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии – медики выявили у него гипертонический криз. Продюсеру предстоит еще длительное время провести в стенах палаты. А слухи тем временем ползут: утверждают, что продюсеру стало плохо из-за равнодушного отношения со стороны бывшей супруги.

Впрочем, представители Лидии Федосеевы-Шукшиной эти домыслы отвергают. Даже заверяют, что актриса готова помочь бывшему – "как истинная христианка" даже не пожалеет собственной пенсии для оплаты лечения музыканту, который оказался в такой беде. Впрочем, об этом Шукшина подробнее готова поговорить, если у бывшего мужа не окажется денег на лечение, утверждает адвокат Юлия Вербицкая-Линник.

Юрист рассказала, что вдова Василия Шукшина была сильно подавлена, узнав о случившемся. Экс-супругу Лидия желает исключительно здоровья и скорейшего выздоровления. Ну а слухи о вине Шукшиной в случившемся надуманы.

Общение с Алибасовым у Шукшиной прекратилось еще несколько лет назад – по инициативе самого продюсера, когда актриса в судебном порядке забрала у того свое жилье в Новой Москве. Бари, как известно, оформил до этого квартиру на свое имя. После претензий Лидии затаил обиду на жену и подал на развод.

"Какая уж там любовь после судов", – рассуждает юрист.

