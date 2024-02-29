Беглого Феклистова из "Сватов" разгромили: "Заражен гнилью"

Артист объявил, что ему стыдно быть русским

После известных событий зимы 2022 года некоторые российские артисты приняли для себя судьбоносные решения перебраться на постоянное место жительства за границу. При этом оттуда они регулярно высказываются о России в негативном ключе. Особенно отличился на этом поприще некогда любимый россиянами артист Александр Феклистов. Разумеется, теперь отношение к нему резко изменилось.



Феклистов, хорошо знакомый зрителю по роли Сан Саныча в нашумевшем телесериале "Сваты", практически сразу объявил, что выступает против действий российских властей и ему очень стыдно, что он является русским человеком. После этого актер оперативно собрал вещички и переехал в Испанию.



При этом звезда активно перемещается по Европе. Недавно он прибыл в Латвию, где дал оскорбительное для нашей страны интервью. Феклистов в очередной раз раскритиковал действия России и подчеркнул, что считает себя полноценным эмигрантам – возвращаться в родную страну не планирует.



Такое поведение актера разочаровало его теперь уже бывших поклонников. В социальных сетях они выступили с разгромными комментариями. Многих поражает, что некоторые звезды на старости лет начали охаивать родную страну.

"Что-то у всех этих „стыдливых“ чахлый вид, слезливые глаза, тремор в конечностях", "Дуреют они к старости, что ли?", " Вот разочарование... Что с ним? Ну вот как эти актеры заражаются этой гнилью?" – пишут в Сети.

К слову, ранее сбежавшей из России Алле Пугачевой предложили заработать деньги на новом "бизнесе".

