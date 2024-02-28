Орбакайте после отмены выступлений вернулась в Россию ради концерта

Отмененная Кристина Орбакайте вернулась в Россию: что случилось
Кристина Орбакайте. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дела певицы идут не так плохо

Знаменитая российская певица Кристина Орбакайте благодаря таланту, а также протекции властной матери Аллы Пугачевой в свое время успела сделать блестящую карьеру и теперь является одной из самых известных в нашей стране певиц. Однако череда скандалов привела к тому, что Кристину Орбакайте начали активно отменять. Теперь же выясняется, что она снова в России.

Стоит отметить, что Орбакайте уже много лет живет в США, но старается воздерживаться от громких заявлений. Однако факта переезда в Америку, а также череды скандальных высказываний со стороны Аллы Пугачевой и ее мужа-иноагента хватило для того, чтобы бросить тень и на Кристину. В итоге гастрольный тур певицы по Сибири был отменен. Этого добились активисты, считающие Орбакайте "беглой предательницей".

Впрочем, в жизни знаменитости не все так плохо. Как сообщает "Комсомольская правда", Кристина неожиданно вернулась в Москву и даже успела похвастаться новой укладкой и роскошным макияжем, которые сделала у московского стилиста Влада Лисовца.

Сообщается, что Орбакайте прилетела в Россию из-за возобновления концертной деятельности в нашей стране. По имеющейся информации, артистка будет выступать в Санкт-Петербурге в рамках весеннего тура. Концерт состоится 3 марта. Впрочем, активисты снова весьма недовольны и требуют устроить Орбакайте полный бойкот.

К слову, ранее была раскрыта причина отмены концертов Дианы Арбениной.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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