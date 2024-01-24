"Разочаровался в человеке": сын Бари Алибасова отреагировал на седьмой брак отца

Избранница младше продюсера на несколько десятков лет

Бари Алибасов-младший высказался о новой жене отца и о его решении сходить в ЗАГС в седьмой раз. По мнению звездного наследника, шоумен поступил правильно, ведь у продюсера с новой супругой Еленой настоящая любовь.

Бари рассказал, что отец с Еленой познакомились в госпитале в Донецке. Женщина ухаживала за отцом после операции. Так, по словам сына шоумена, Елена несколько раз спасла жизнь 76-летнему продюсеру.

Он также отметил, что Бари Алибасов-старший уважительно относился ко всем свои женам, но в Лидии Федосеевой-Шукшиной "разочаровался как в человеке". А вот свою новую супругу, которой порядка 50 лет, отец любит и как жену, и как дочь, и как внучку, и как друга.



Впрочем, несмотря на почти 30-летнюю разницу в возрасте, пара невероятно счастлива, передает женский журнал "Клео.ру". Ведь Елену продюсеру подарила судьба в тяжелый момент жизни — во время болезни, когда Бари перенес множество операций.



Седьмую свадьбу Алибасов предпочел отпраздновать скромно, в узком кругу друзей и родных. Пара просто расписалась в одном из ЗАГСов Москвы.

Ранее стало известно, что Алибасов послал матом больную Шукшину.