Shot: у Бари Алибасова случился инсульт

Продюсера экстренно госпитализировали

Музыкального продюсера Бари Алибасов в срочном порядке увезли в больницу – по предварительной информации, причиной инцидента стал инсульт.

Сын Алибасова Бари-младший подтвердил в беседе с журналистами информацию о госпитализации отца. В настоящее время продюсер находится в больнице.

Медики уже сделали КТ и провели необходимые анализы. Наследник продюсера находится в Калининграде, 38-летний предприниматель намерен срочно вылететь в Москву к отцу.