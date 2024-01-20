"Веет развратом и смрадом": экс-солистка "Миража" Разина приложила Бузову

Певица заявила, что до группы "ВИА Гра" молодым солистам очень далеко

Бывшая солистка группы "Мираж", 61-летняя Светлана Разина когда-то гремела на эстраде вместе со своими подругами из группы "Мираж". Нынешний же шоу-бизнес, по мнению кумира молодежи 80-х, весьма далек от идеала. Разина считает, что контент, который выдают за шедевры нынешние артисты, не достоин не то что обожания и подражания, но даже внимания. Особенно жестко Разина приложила Ольгу Бузову.

По ее мнению, последними звездами эстрады, кто на самом деле хоть что-то из себя представлял, были девушки из "ВИА Гры", шоу которых выглядело дорогим, стильным и ярким. Нынешней же звезде телеэфиров звезда 80-х врезала очень жестко.

"Веет дешевкой, развратом, смрадом", – подчеркнула Разина.

Разина заверила, что не вышла бы на одну сцену с теми, кто составляет новую волну звезд российской эстрады сегодня. Знаменитость 80-х и 90-х при этом призналась, что если бы выпал случай спеть, то она куда с большей охотой выступила бы в компании своих бывших подруг по группе "Мираж" Маргариты Суханкиной и Татьяны Овсиенко.

Ранее мы писали, что телеведущие Ольга Бузова и Дмитрий Дибров будут вести новую программу "Это нормально?" на телеканале ТНТ. Проект о бытовых проблемах россиян выйдет в эфир уже в феврале.