Договорилась с властями: Анна Asti решила скандал с вечеринкой Ивлеевой

Знаменитость смогла урегулировать все в обмен на услугу

Певица украинского происхождения Анна Asti стала одной из фигуранток скандальной вечеринки Анастасии Ивлеевой. За это общественники требовали наказать ее по всей строгости и даже отобрать полученный не так давно российский паспорт. Однако стало известно, что звезда смогла избежать всех негативных последствий и договориться с власть имущими, чтобы кара ее не коснулась.

Близкие к артистке источники рассказали, что уладил ситуацию ее супруг Станислав Юркин, который подключил все свои связи, чтобы сохранить карьеру Анне. За то, что против нее не будут предпринимать никаких действий, певица пообещала, что по первому запросу будет выступать бесплатно и там, где понадобится. Все другие мероприятия при этом она будет отменять или переносить.

По словам осведомителей, Анне Asti пообещали, что если она будет прилежно выполнять все требования и условия соглашения, то ее ждут слава, деньги и привилегии. В противном случае она может лишиться российского паспорта, который получила не так давно.

"Там есть что скрывать... Асти тайком украинский паспорт сохранила. С ним ей легко летать в любимые Штаты", – говорят источники.

Что касается ее близкого друга Филиппа Киркорова, то утверждается, что в этот раз на выходку поп-короля никто не будет закрывать глаза. А его место на эстраде отдадут или SHAMAN, или Сергею Лазареву.