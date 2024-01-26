Анна Asti обратилась к россиянам на фоне слухов о "бегстве" из страны

Анна Asti обратилась к россиянам на фоне слухов о "бегстве" из страны
Анна Asti. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Певица не собирается сворачивать музыку

Не так давно угодившая в крупный скандал из-за выступлении на тусовке Анастасии Ивлеевой Анна Асти заявила, что сделала операцию из-за разрыва мениска. А затем 33-летняя звезда сообщила, что улетела восстанавливаться на курорт. Над новостью и самой исполнительницей посмеивались: мол, якобы нашла повод, чтобы "тихо пересидеть", пока российский шоу-бизнес расплачивается за голый скандал в "Мутаборе".

Впрочем, буквально недавно Анна вышла на связь с поклонниками, которых поспешила обнадежить: поводов для тревоги нет, реабилитация проходит успешно.

Исполнительница хита "Грустный дэнс" уточнила, что до сих пор находится в отпуске. Хирургическое вмешательство было запланировано год назад. Еще какие-то месяц с хвостиком – и Аня будет на ногах. 

"Знаю, что все очень за меня волнуются. Благодарю каждого, кто переживает. Это бесценно! Не теряйте меня", – обратилась Асти к поклонникам.

Украинская поп-дива заверила фанатов, что не сидит сложа руки и работает над новыми музыкальными проектами. Так что больничный у Анны вышел весьма условным.

Ранее певица жаловалась на сильные боли в ступнях перед операцией.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник

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