Дибров заявил о невежестве коллег Малышевой из "Жить здорово!"

Ведущий завалил гостей интеллектуального шоу самым первым вопросом

Шоумен и телеведущий Дмитрий Дибров, проработавший долгое время на "Кто хочет стать миллионером?", стал неплохим психологом за десятилетия, общаясь с героями тысяч выпусков интеллектуального шоу и выпытывая у них любопытные факты. На это раз телеведущий рассказал, кто из гостей шоу поразил его своим невежеством.

Оказывается, изрядно удивили Диброва Андрей Продеус и Дмитрий Шубин, выступавшие в качестве соведущих вместе с Еленой Малышевой на телепередаче "Жить здорово!". Так сильно Дмитрия, кажется, на программе еще никто не мог удивить. Невролог и иммунолог заявились на программу попытать денежного счастья, однако вылетели буквально после первого вопроса.

"Не то что позор, но потряс падением", – пояснил ведущий в разговоре с Александром Добровинским и Мюррей Раппопорт.

Журналист прекрасно помнит тот выпуск. В первом вопросе необходимо было угадать, какой персонаж отсутствует среди героев мультфильма "Фиксики". Но, увы, заслуженные профессора понятия не имели об этом мультипликационном сериале.

Составители, указал Дибров, считали, что с таким вопросом справится любой взрослый. Да и перед эфиром никто не сомневался, что медики станут заслуженными обладателями главного приза.

В том же интервью, кстати, Дмитрий заявил, что до его уровня нынешняя команда интеллектуального шоу с Юлианной Карауловой не дотягивает.