Улетевшая в США Королева объявила о возвращении в Россию

Певица обратилась к фанатам с новостью

Исполнительница Наташа Королева, по всей видимости, решила вернуться домой, в Россию. Зимой артистка улетела в Майами, чтобы проведать маму Людмилу Порывай, проживающую во Флориде уже несколько десятков лет. Слухов после отъезда супруги Тарзана из Москвы было немало – многие принялись утверждать, что исполнительница устала от России и улетела на Запад. Но Наташа прервала молчание, уточнив, что главная цель визита – проведать родную маму.

И вот, наконец, пришла пора прощаться с солнечным городом. Исполнительница хита "Дельфин и русалка" заявила, что пакует чемоданы.

"Майами, до свидания! Жду всех на своих концертах", – высказалась Королева в соцсетях.

Кстати, до этого журналист Вадим Такменев заявил, что в Штатах Королева подхватила непонятную болезнь, а теперь возвращается на лечение. От самой Наташи, впрочем, никаких комментариев на этот счет нет.