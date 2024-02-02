Наташа Королева тайком покинула Россию: оказалась за океаном

Артистка уехала в Америку

Наташа Королева внезапно вышла на связь из солнечного Майами. Оказалось, певица поехала в гости к маме, которая уже третий десяток лет проживает на другом конце света. Еще в девяностые Людмила Порывай перебралась в Штаты, купила там несколько квартир, а со временем наладила и личную жизнь: много лет она живет с бизнесменом Игорем Эльпериным.

Сама исполнительница хита "Желтые тюльпаны" тоже когда-то имела шанс стать американкой – ее звали учиться в Соединенных Штатах. Но артистка предпочла развивающиеся в то время отношения с Игорем Николаевым, и в итоге она выбрала русский паспорт со штампом о браке, а не американский. С переездом за океан так и не срослось, но Королева ни капли не жалеет.



"Я приезжаю в гости на время, но дальше не могу. Не мое", – призналась певица.



В этот раз Наташа Королева полетела в гости к маме и друзьям, выложив в своем блоге фото с давней подругой Юлией Ридлер.

К слову, сын Наташи Королевой и Тарзана тоже жил в Америке, три года изучал английский и даже учился в местной школе, но в итоге вернулся в Россию. Его звездная мать, похоже, тоже не затянет гостевание во Флориде: у нее большие гастрольно-концертные планы и много работы над новыми проектами.

Ранее мы писали, что мужа Наташи Королевой Тарзана поймали на поддержке Украины.

