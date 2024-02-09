Поплавская заявила о разладе в семье Наташи Королевой из-за политики

"Наташа страдает": Поплавская — о ссоре патриота Тарзана с тещей-украинкой
Людмила Порывай. Фото: Anatoly Lomohov/www.globallookpress.com
Актриса упрекнула Людмилу Порывай в "беглом патриотизме"

Мама Наташи Королевой Людмила Проживай вот уже много лет проживает во Флориде. Публичную поддержку всегда выражала родной Украине – и при этом спокойно наведывалась к дочери в Россию.

Такого не смогла стерпеть ярая патриотка Яна Поплавская, которая последние пару лет выражает активную гражданскую позицию. "Красная шапочка" не сомневается, что Наташа Королева переживает из-за внутрисемейного раскола – политика, по слухам, рассорила Порывай с зятем Сергеем Глушко.

Ну а сомнительный патриотизм Людмилы Порывай, рассуждает Поплавская, легко можно сравнить с землей из-за фактического проживания самой героини в Майами. По каким-то причинам Порывай не возвращается в Киев и не делит крышу с обездоленными земляками, наблюдая за событиями, как за футбольным матчем, и при этом живет, не зная ни в чем отказа.

"Это как, знаете, со стороны наблюдать чужое горе. Очень странно. Правда? Поэтому то, что она отписалась от Тарзана, то слава Богу, здесь позиция понятна", – высказалась Яна.

Актриса при этом не сомневается, что от внутреннего разлада в семьей Королева страдает больше всех. Разобщенность ведет к разрушению семейных связей.

Кстати, ранее мы рассказывали, по какой причине исполнительница хита "Дельфин и русалка" улетела в Соединенные Штаты.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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