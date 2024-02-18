Вера Брежнева разочаровала поклонников в Казахстане

Зрители рассчитывали на иной уровень выступления и остались недовольны

Последние два года для бывшей солистки группы "ВИА Гра" Веры Брежневой выдались сложными. Какая-то черная полоса наступила у бывшей любимицы российской публики. Вот и в Казахстане она не получила того, на что рассчитывала.



Сначала Вера демонстративно уехала из нашей страны, затем с ней развелся именитый муж, продюсер Константин Меладзе. И теперь певица, когда-то легко собиравшая многотысячные стадионы и концертные залы в России, живет в Европе, пытаясь заработать хотя бы часть от былого уровня доходов.

Недавно исполнительница хита "Доброе утро" выступала в Казахстане. Зрители явно остались разочарованы концертом – надежда на то, что былая популярность блондинки вернется, не оправдалась. В интернете часть пользователей сочувствовали певице, не ожидавшей такого перелома в жизни.

В прошлом году Вера Брежнева вернулась к концертной деятельности, но прежнего впечатления произвести уже не смогла. Не исключено, что это связано с колебаниями певицы, так и не определившейся: то ли она украинка и поет на родном языке, то ли она готова петь на русском, лишь бы собрать зал. К тому же после развода с мужем-композитором новые хиты от экс-солистки "ВИА Гры" явно не планируются, так что пока она поет старые, в том числе и из репертуара группы.

Напомним, Вера Брежнева и Константин Меладзе в конце 2023 года признались, что развелись после 8 лет брака. Причины развода так никто и не знает, а сами экс-супруги ее не называют.

Ранее мы писали, что Брежнева, по ее словам, безболезненно и легко пережила расставание с мужем, потому что простила его.

