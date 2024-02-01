После обвинений в эскорте Брежнева решила покинуть Украину

Стало известно, сколько теперь заработает певица

Вера Брежнева после длительного перерыва приняла решение вернуться на сцену. В прошлом году стало известно о ее расставании Константина Меладзе, что оказалось для нее настоящим испытанием судьбы – и поворотном моменте в творчестве. Певица решила петь исключительно на украинском.

Теперь Вера решила покорить публику на постсоветском пространстве своими новыми песнями. В феврале она даст пару концертов в Казахстане, далее отправится в Кыргызстан, а после этого появится в Баку. В Россию певица возвращаться не планирует.

А ведь в Москве Брежнева когда-то была одной из главных светских львиц. Все поменялось после событий на Украине. Впрочем, и теперь публика напоминает Вере, что известность была бы невозможной для нее без песен на русском языке. Большие гонорары также остались в прошлом.

Представитель одного из крупнейших концертных агентств объяснил, что Казахстан вместе с остальными бывшими советскими республиками стал благодатной площадкой для русскоязычных артистов. Ведь сегодня для таких артистов это единственная возможность для заработка.

Однако ни о каком снижении гонораров пока что речи не идет. Брежнева до сих пор требует за один концерт гонорар в размере 50 тысяч долларов. Однако для певицы это теперь разовое мероприятие – в России она когда-то давала по несколько таких ежемесячно.

Кстати, не так давно Вера ответила на обвинения Виктории Бони, которая раскрыла стоимость "эскорт-услуг" экс-звезды "ВИА Гры". Та заявила, что украинская певица просила за ночь украшение за 100 тыс. долларов вместе с гонораром в размере 100 тысяч. Певица при этом не стала переходить на личности – лишь ограничилась смеющимся смайликом в соцсетях.