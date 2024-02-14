Киргизия нанесла неожиданный удар по Брежневой

Певице много где не рады

Украинская певица Вера Брежнева после побега из России всеми силами пытается не падать в цене. В нашей стране исполнительница зарабатывала миллионы, а вот после отъезда дела идут не так хорошо: гонорары за выступления снижаются, да и зрителей уже не так много, как в России. Недавно исполнительница хита "Любовь спасет мир" объявила гастрольный тур, но и здесь потерпела неудачу. Неожиданный удар по певице нанесла Киргизия.

В Бишкеке, где звезда планировала спеть 18 февраля, отменили ее выступление. Сообщается, что причины сорванного мероприятия – "технические". Однако уточнить, какая именно проблема привела к отмене концерта всего за несколько дней, никто не удосужился. Также не сообщается о переносе выступления Брежневой, а деньги за билеты зрителям обещали вернуть.

Впрочем, это уже не первый случай, когда у Веры срывается концерт. В 2023 году у нее отменились выступления в Испании и Португалии. Тогда Брежнева тоже не смогла внятно объяснить причину, лишь заявила о каких-то обстоятельствах.

Между тем Вера Брежнева не первая артистка с антироссийской позицией, которая не смогла выступить перед жителями Киргизии. Концерты Моргенштерна*, Дианы Арбениной, а также групп "Би-2" и "Порнофильм" тоже отменялись по разным причинам.

Ранее стало известно, что Вера Брежнева решила покинуть Украину после обвинений в эскорте.

*признан иноагентом в России