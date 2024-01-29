Волочкова устроила грандиозный скандал с флагом

Волочкова устроила грандиозный скандал с флагом
Анастасия Волочкова. Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
Артистку требуют наказать

Знаменитая российская балерина Анастасия Волочкова давно перестала радовать публику творческими достижениями. Однако артистка постоянно мелькает в прессе. К сожалению, только при обсуждении очередного скандала. На этот раз Волочкова устроила "провокацию" с российским флагом.

По крайней мере, именно так поведение знаменитости оценивают пользователи социальных сетей. Во время красочного шоу полуголая Анастасия обернулась российским флагом. В таком непотребном виде артистку носили по сцене крепко сложенные мужчины.

Интернет-пользователи пришли в бешенство от такого странного использования символа нашей страны. Люди отмечают, что полуголые пляски с триколором следует интерпретировать как осквернение флага. Люди требуют, чтобы Волочкову привлекли к ответственности по соответствующим статьям. Над знаменитой балериной снова сгущаются тучи.



К слову, ранее всплыли слухи о том, что Анастасия Волочкова предоставляла эскорт-услуги.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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