Как российские звезды годами разводят олигархов на деньги

Артисты научились выкачивать из них последнее

Слухи о том, что российские представители шоу-бизнеса занимаются не только творчеством, но и предоставляют интимные услуги, ходят давно. В этом часто обвиняли участниц группы "ВИА Гра", Волочкову и многих других. Никто из них официально не подтверждал, что зарабатывал себе на жизнь таким способом. Бари Алибасов-младший рассказал, как на самом деле звезды годами разводят олигархов на деньги.

По его словам, если кто-то из артистов согласится на вечер с продолжением, то тут же лишится огромных заработков. Все дело в том, что когда богатый человек получит желаемое, то больше не будет приглашать звезду на корпоративы – попросту потеряет интерес. Поэтому многие "маринуют" олигархов и стараются давать им надежду на интим.

"Так несколько лет из него можно выкачивать бабло, он будет спонсировать твои шоу, диски", – уверяет Алибасов.

Он уверяет, что в лучшие годы российские артисты могли с одного бизнесмена получить таким образом 30, а то и 50 миллионов рублей. Если согласиться провести с ним вечер наедине даже за пять миллионов рублей, то можно лишиться огромной суммы, рисковать которой никто не хочет.

Поэтому Алибасов утверждает, что слухи о том, что Вера Брежнева могла оказывать интимные услуги за дорогие часы – лишь буйство бурной фантазии Виктории Бони.