Константин Меладзе резко поднял стоимость своей виллы в Крыму

Продюсер сжигает все мосты с Россией

В своем роскошном пентхаусе в Гурзуфе на южном берегу Крыма Константин Меладзе побывал всего несколько раз. Однако это не мешает ему поднимать цену на свою недвижимость в России. Если до новогодних праздников стоимость виллы составляла 289 миллионов рублей, то уже в феврале 2024 года на сайте по продаже недвижимости в Крыму можно увидеть новую цену в 396 миллионов. Чем руководствовался собственник, когда решил увеличить стоимость недвижимости на такую астрономическую сумму?

Как рассказала риэлтор Юлианна Гаврилова, дом Меладзе – самый большой на территории коттеджного поселка. Юлианна занимается продажей виллы композитора. По ее словам, строительство дома началось еще в 2014 году по индивидуальному проекту, в котором было предусмотрено все до мелочей. Даже защита территории от любопытных папарацци значилась в плане проекта – по периметру виллы много зеленых насаждений.

Гаврилова отметила, что дом не пустует – там постоянно находятся охрана и обсуживающий персонал. А вот до сделки дело пока не дошло. Риэлтор рассказала о продаже виллы Меладзе за 396 миллионов: желающие есть, но конкретный покупатель еще не появился. К тому же, собственник почему-то решил поднять цену. По какой причине это произошло, Юлия не знает. Она лишь предположила, что это может быть связано с инфляцией.

Напомним, что Константин Меладзе еще в 2022 году уехал из России вместе с женой Верой Брежневой. Впоследствии супруги развелись. Сейчас композитор живет в Италии