Музыкальный продюсер назвала Анну Асти "Лободой для бедных"

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Факт того, что в июне 2021 года продюсер Нателла Крапивина и певица Светлана Лобода разошлись в разные стороны, похоже, никак не изменил их отношения друг к другу. Несмотря на домыслы коллег по цеху, Крапивина продолжает защищать свою подругу и настаивает на том, что вместе с Лободой они сделали невероятный рывок в отечественном шоу-бизнесе. Достигнутые высоты, по словам Нателлы, теперь мало кому из артистов под силу преодолеть.
"Мы действительно сделали то, что, по сути, не удавалось никому", – подчеркнула продюсер в новом ролике на своем Ютуб-канале.
Также подруга Светланы Лободы добавила, что сейчас на российской цене выступает исполнительница, которая во всем пародирует ее экс-подопечную. Причем делает она это, по словам Крапивиной, совершенно открыто. Продюсер заявила, что Анна Асти отличается от Светланы Лободы лишь "формами и наличием татуировок". В остальном бывшая участница дуэта Artik & Asti копирует Лободу, подчеркнула автор шоу "Первый live // Надо поговорить".
Как заявила Нателла Крапивина, у Анны Асти даже автор песен тот же самый, который когда-то был у Светланы. "Лобода для бедных", – так назвала исполнительницу хита "Царица" продюсер.
Напомним, что ранее "Утро.ру" писало, как Анна Асти уехала на курорт после скандала
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