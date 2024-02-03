"Она молодец": Пригожин встал на защиту спевшей на русском Лободы

"Она молодец": Пригожин встал на защиту спевшей на русском Лободы
Светлана Лобода. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press globallookpress.com
Продюсер похвалил композицию, назвав ее сильной, и добавил, что певица сделала правильный выбор

Недавно Светлана Лобода выпустила песню "Метелица", которая пришлась по душе Иосифу Пригожину. Продюсер встал на защиту артистки и сказал, что "только недалекий и скупой человек не будет петь на русском".

Пригожин заметил, что Лобода верно поступила, выпустив трек на наречии аудитории, которая и составляет большую часть ее поклонников. По словам продюсера, у любого исполнителя обязаны быть правильные специалисты, которые могут дать толковый совет, и неустойчивая позиция Лободы как раз объясняется отсутствием такого человека рядом.

"Она молодец, что поет на русском", – подчеркнул продюсер.

Светлана Лобода получает волну критики в обеих странах. В 2022 году ей досталось за незнание украинского языка после песни "Два незнайомці", а когда она спела на русском, активизировались российские слушатели, обвинив артистку в попытке угодить и тем, и другим.

Музыкальный критик Павел Рудченко считает, что творчество певицы в России уже никому не интересно, к тому же ее поступки отвернули от нее российских слушателей. И теперь певица пытается вернуть былую популярность, исполняя композиции на русском.

Ранее мы писали, что за последние два года доходы Светланы Лободы снизились в разы. Заработков в России больше нет, а ведь еще недавно она зарабатывала за год около трехсот миллионов рублей. Однако за границей популярная в нашей стране исполнительница востребованности не снискала.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
По теме

В США заявили о "сыгравшей ставке" Путина

Каждый шаг нашего президента под пристальным вниманием

Бербок дерзко высказалась о Путине в Одессе

Некоторые политики стараются усугубить ситуацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей