Концерты артистов-эмигрантов отменяют в арабских странах

Концерты проукраинских звезд один за другим отменяют в восточных странах. Комментарий по этому поводу решил дать критик Рудченко. Он уверен, что Кремль никак не причастен к тому, что выступления артистов Максима Галкина*, Светланы Лободы и комика Руслана Белого* были отменены.

Павел Рудченко считает, что причина в политике арабских стран, которые не желают портить отношения с Россией. Он уверен, что артистам, которые поливают грязью свое правительство и народ, нечего делать в государствах арабского мира.

Так, известно, что Галкин* не выступит в Таиланде в конце января, как планировал. Его концерт, как и гала-ужин Лободы, отменили власти страны без объяснения причины. А вот Руслану Белому* не повезло больше — его мероприятия сорвались и в Таиланде, и на Бали, и в Индонезии.



К слову, поддержавшую Украину Лободу не жалуют и в Киеве. После начала СВО артистка не давала никаких комментариев и надеялась тихо пересидеть все события, за что и столкнулась с волной хейта. Известно, что Андрей Данилко отказался выступать с певицей на одной сцене. Из-за этого исполнительницу не пригласили на мероприятие Вайкуле в Латвии.

А ранее на блокировку в западных социальных сетях пожаловался Никита Михалков, "Бесогон" которого подвергся блокировке на YouTube, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

*признаны иноагентами в РФ