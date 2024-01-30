Главная патриотка России вмешалась в скандал с Кудрявцевой

Актриса вставила свои пять копеек

Вот уже несколько дней в прессе активно обсуждают жесткую выходку популярной телеведущей Леры Кудрявцевой. На одном из телешоу блондинка рассвирепела до того, что плеснула водой в лицо приглашенной героини. Своим мнением на этот счет поделилась актриса Яна Поплавская.



Стоит отметить, что Поплавская часто мелькает в информационном пространстве. После известных событий зимы 2022 года Яна заявила о себе как о ярой патриотке и без стеснения жестко высказывается по поводу беглых артистов и других русофобов. А вот поведение потерявшей контроль Кудрявцевой Яна не осуждает.



Напротив, Поплавская подчеркнула, что в этой ситуации она целиком и полностью на стороне телеведущей. Лера облила женщину, которая бросила своих пятерых детей на произвол судьбы, но пришла на шоу спустя много лет, чтобы "помириться" с ними.



Поплавская считает, что реакция Кудрявцевой была абсолютно верной. По мнению Яны, женщина пришла на проект только ради гонорара и достойна такой унизительной реакции, как вода в лицо.



К слову, артист Станислав Садальский с таким подходом не согласен. Он строго осудил Кудрявцеву.

