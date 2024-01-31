"Больше не хочу так жить": Катя Лель озвучила настоящую причину развода

Звезда ушла от мужа, с которым прожила 15 лет, из-за его страшной привычки

Семейная жизнь звезды эстрады Кати Лель казалась многим идеальной. Их брак с Игорем Кузнецовым считали незыблемым и полным гармонии. Однако в декабре 2023 года певица внезапно призналась в разрыве. И только сейчас в недавнем интервью она назвала истинную причину ухода от мужа.

Оказалось, муж артистки страдал алкогольной зависимостью. Катя Лель не раз предлагала мужу шанс изменить свою жизнь, но он выбрал алкоголь. И когда терпение закончилось, а образ жизни супруга стал мешать певице, она приняла решение. Спасать и нести ответственность за действия мужа Лель отказалась.

"Я просто однажды проснулась и поняла: я больше так жить не хочу", – призналась певица.



Катя призналась, что ей трудно было решиться, потому что она любила мужа и привыкла к нему. Но много данных супругу шансов приняты не были, измениться он не захотел. Она считает, что Кузнецов пока не верит в разрыв до конца.

Напомним, Катя Лель познакомилась с Игорем Кузнецовым на концерте, вместе они были 18 лет, из которых 15 в браке. У них родилась дочь Эмилия, которая, кстати, поддержала решение матери уйти от отца. Позже оказалось, что на свидетельстве о разводе августовская дата, просто певица долго молчала, не желая выносить на публику свои переживания.

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*признана иноагентом в России