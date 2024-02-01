"Макс меня спас": Лель заявила о благородстве Галкина*

Это произошло на сцене при большом количестве зрителей

Этой зимой россияне наблюдали новое пришествие Кати Лель. Ее хит "Мой мармеладный" так завирусился в социальных сетях, что его пели даже иностранцы. После этого артистку снова начали звать в различные передачи и брать интервью. Так, на одном из них Лель заявила, что Максим Галкин* однажды ее спас.

По словам певицы, все произошло на одном из выступлений. Катя вместе с шоуменом поздравляла кого-то из гостей и допустила ошибку, произнося имя виновника торжества. Исполнительница призналась, что такого стыда она никогда не испытывала. Когда ситуация обострилась максимально, а Катя не могла сказать ни слова из-за волнения, обстановку разрядил Максим Галкин*.

"Вообще-то, она инопланетянка и не знает, что у нас есть имена и отчества, но сделала это искренне", — привела певица слова коллеги.

Лель поделилась, что это произошло на пике ее карьеры, когда она работала на износ. В день она переживала по три перелета и от усталости к концу дня становилась роботом. Катя рассказала, что после этого случая снизила нагрузку и стала больше отдыхать.

Ранее Катя Лель озвучила причину своего развода с Игорем Кузнецовым.

* признан иноагентом в России.