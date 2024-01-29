Вера Брежнева ответила Боне на обвинения в эскорте

Вера Брежнева ответила Боне на обвинения в эскорте
Вера Брежнева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Виктория Боня сообщила, что экс-солистка "ВИА Гра" зарабатывала телом

Вера Брежнева ответила Виктории Боне на обвинения в эскорте. Певица прокомментировала ситуацию в своих социальных сетях. После скандала на Брежневу набросились подписчики и просили утереть нос обнаглевшей экс-участнице Дома-2. На один из комментариев Вера ответила тремя смеющимися смайликами.

Поклонники Брежневой недоумевают, почему певица не поставит Боню на место. Кто-то считает, что украинка не хочет ввязываться в скандал и давать лишний повод говорить о себе. Другие же уверены, что Вере есть что скрывать, и ее молчание подтверждает, что Виктория сказала правду. 

"Ее жизнь сплошная проституция",  —  написали подписчики под одним из постов Веры.

Напомним, ранее Виктория Боня сделал громкое заявление об экс-участнице группы "ВИА Гра". Она рассказала, что ее приятель мечтал воспользоваться интимными услугами Брежневой и то, что Вера якобы просила за ночь порядка ста тысяч долларов. Однако, по словам телеведущей, певица была очень избирательна и не готова была лечь в постель с человеком, который ее не привлекает. Чтобы убедиться в "схожести характеров" она просила сначала подарить ей часы, которые обойдутся "ухажеру" еще в семьдесят тысяч долларов. 

А телеканал "360" ранее рассказывал, что экс-гитарист Аллы Пугачевой Александр Левшин рассказал, как в прошлом Примадонна страдала от звездной болезни.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

В США заявили о "сыгравшей ставке" Путина

Каждый шаг нашего президента под пристальным вниманием

Бербок дерзко высказалась о Путине в Одессе

Некоторые политики стараются усугубить ситуацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей