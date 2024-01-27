Постель за деньги: каких артисток подозревали в эскорт-услугах

Постель за деньги: каких артисток подозревали в эскорт-услугах
Вера Брежнева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Скандал с Брежневой породил новую волну обсуждений

Заявление известной телеведущей Виктории Бони о том, что некогда популярная в России украинская певица Вера Брежнева не гнушалась оказанием интимных услуг за деньги, произвело эффект разорвавшейся бомбы. Людей снова заинтересовал моральный облик знаменитостей.

Вера Брежнева


По словам Виктории, ночь в объятиях украинской певицы обходилась желающим в кругленькую сумму в размере 100 тысяч долларов. Впрочем, Брежнева ложилась в постель за деньги только с теми, кто ей приглянулся.

Дана Борисова


Известная телеведущая в момент откровения с публикой сама признавалась, что оказывала эскорт-услуги. Девушка подчеркивала, что на такой шаг пошла исключительно из-за тяжелого материального положения. Для того чтобы заставить себя "работать", Борисова употребляла много алкоголя и запрещенных веществ. Максимальная сумма, которую ей удалось выручить за ночь – 300 тысяч рублей.

Эрика Герцег


Украинская группа "ВИА Гра" часто мелькала в скандалах, связанных с интимом. Многих девушек-участниц обвиняли в соблазнении чужих мужей, а также эскорте. По слухам, бывшая солистка группы Эрика Герцег была одной из самых высокооплачиваемых "жриц любви". Писали, что ночь с ней стоила 14 тысяч долларов.

Слухи вокруг Анастасии Волочковой


В принадлежности к древнейшей профессии обвиняли и балерину Анастасию Волочкову. Об этом рассказывала бизнесвумен Ольга Лейбман. Она уверяла, что в лучшие годы артистка якобы готова была порадовать сладострастного мужчину за 15 тысяч долларов.
Источник: Рамблер ✓ Надежный источник
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