Что известно о гражданстве Цекало: есть ли у него украинский паспорт

Что известно о гражданстве Цекало: есть ли у него украинский паспорт
Александр Цекало. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look /globallookpress.com
Уехавший в Америку продюсер прилично зарабатывает

Бывший солист кабаре-дуэта "Академия" Александр Цекало, уехавший в США, по-прежнему вызывает большой интерес у экс-сограждан. Еще во время их совместной деятельности с Лолитой Милявской необычная парочка пользовалась популярностью. Но в конце концов супруги развелись, Цекало женился на Виктории Галушке. Но и этот брак разрушился. Позже продюсер переехал жить в Соединенные Штаты Америки.

Знаменитость не стал почивать на лаврах, проедая накопления, а продолжил работать. И по последним данным, под его началом в России функционируют семь компаний, производящих кинопродукт. И довольно успешно.

Фирма "Среда" – одна из самых удачных у Цекало. За прошлый год она заработала почти два миллиарда. Это значит, что продюсер создал проекты, зацепившие зрителя и собирающие хорошую кассу. А стало быть, и его собственная прибыль получается вполне приличной.

Однако на этом вопросы сограждан к эмигранту не исчерпываются. Так, например, в последнее время все чаще обсуждается вероятность наличия украинского паспорта у поселившегося в Соединенных Штатах Америки богатого Александра Цекало. Пока подтверждения этой информации нет. Но российский паспорт у него есть точно – как сообщают источники, это даже задокументировано.

Ранее мы писали, что Александр Цекало, бывший некогда супругом сначала Лолиты Милявской, а затем сестры Веры Брежневой Виктории Галушки, продал свой подмосковный особняк в элитном поселке, умудрившись не потерять в деньгах.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
По теме

В США заявили о "сыгравшей ставке" Путина

Каждый шаг нашего президента под пристальным вниманием

Бербок дерзко высказалась о Путине в Одессе

Некоторые политики стараются усугубить ситуацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей