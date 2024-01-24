Джигурда проговорился об истиной причине интимного поцелуя с Волочковой

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Интимному танцу Никиты Джигурды и Анастасии Волочковой и так уделили колоссальное внимание, однако скандал продолжает набирать обороты. Теперь ради истории о пошлом видео целую пресс-конференцию собрал Никита Джигурда и даже привел на встречу свою жену Марину Анисину.
Певец объяснил, что на видео не было ничего неприличного. По словам артиста, который сначала напомнил всем о своей гениальности, они с Волочковой просто репетировали. На попавшем в Сеть фрагменте был Карабас Барабас и балерина, уверяет Джигурда.
"Настенька предложила мне войти в ее шоу. После шоу мы вернулись, и я говорю: спектакль для детей, давай сделаем версию для взрослых", — рассказал певец о том, как все произошло.
Кроме того, Джигурда заверил, что он не выкладывал видео в интернет. По словам музыканта, это сделал бывший водитель, который и снял этот ролик.
На пресс-конференции Никита Джигурда еще раз напомнил всем, что он выпускник Щукинского училища, великий артист, плюс ко всему постоянно ездит в зону военных действий поддержать солдат. Перед журналистами он заявил, что "свят и чист" и просить прощения ему не за что.
Ранее расстроенная Волочкова отреагировала на запрет ее творчества.
Каждый шаг нашего президента под пристальным вниманием
Некоторые политики стараются усугубить ситуацию